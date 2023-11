Highlights Varese-Sassari 90-79, basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 60

Il video con gli highlights di Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari 90-79, match valevole per la sesta giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. All’Itelyum Arena i padroni di casa conquistano la seconda vittoria del loro campionato, staccando proprio i sardi in classifica. Varese domina per larghi tratti, poi soffre nel finale rischiando di rovinare tutto salvo poi reagire e prendersi due punti meritati. Di seguito le immagini salienti della partita.

GLI HIGHLIGHTS