Basket, Eurocup 2022/2023: tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Eurocup 2022/2023 di basket. Torna la grande pallacanestro europea, con la seconda competizione continentale in ordine di importanza. Sono sedici le squadre impegnate dagli ottavi di finale, in gioco per arrivare all’ambito trofeo. Ma si corre veloci: infatti, non ci sono serie o secondi appelli, ma chi vince passa direttamente al turno successivo. Si gioca, infatti, su gara secca. Ecco quindi il tabellone completo dei quarti di finale, per conoscere gli accoppiamenti del secondo “step” della fase a eliminazione diretta.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE

PROGRAMMA e ORARI OTTAVI DI FINALE

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Prometey Slobozhanske vs Promitheas Patras/Mincidelice JL Bourg en Bresse

ratiopharm Ulm/Buducnost VOLI Podgorica vs Turk Telekom Ankara/Germani Brescia

Gran Canaria/Frutti Extra Bursaspor vs 7Bet-Lietkabelis Panevezys/Paris Basketball

Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv/Umana Reyer Venezia vs Joventut Badalona/London Lions