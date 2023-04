MotoGP, Gp Americhe 2023. Alex Marquez: “Buon inizio, ma su asciutto Ducati è migliore”

Alex Marquez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio delle Americhe 2023, nuovo appuntamento del Mondiale MotoGP sul circuito di Austin. “L’inizio di stagione è stato molto buono, stiamo facendo dei passi in avanti ma su asciutto Ducati è più veloce ed è avanti a noi – ha spiegato lo spagnolo – Il campionato? E’ ancora molto lunga, come posizione realistica direi che possiamo giocarci dal quarto al sesto posto.”