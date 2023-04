Pagelle Feyenoord-Roma 1-0, voti e tabellino andata quarti Europa League 2022/2023

Le pagelle di Feyenoord-Roma 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino dell’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. A Rotterdam i giallorossi perdono Dybala e Abraham per infortunio, sbagliano un rigore colpendo un palo con Pellegrini, poi prendono una traversa con Ibanez, intanto subiscono un gol surreale e splendido di Wieffer e perdono l’andata. Di seguito ecco i voti ai protagonisti di Feyenoord-Roma.

GLI HIGHLIGHTS

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow 6; Geertruida 6.5, Trauner 6.5, Hancko 6.5, Hartman 6; Wieffer 7, Kocku 7, Szymanski 6.5; Jahanbakhsh 6 (26’ st Pereira 6), Gimenez 6 (37’ st Lopez sv), Idrissi 7 (19’ st Paixao 6).

In panchina: Marciano, Wellenreuther, Pesersen, Rasmussen, Dilrosun, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo.

Allenatore: Slot 6.5.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6.5; Zalewski 5.5, Cristante 6, Matic 6, Spinazzola 6 (39’ st Celik sv); Pellegrini 4.5 (1’ st Wijnaldum 6); Dybala 6 (26’ pt El Shaarawy 6), Abraham 5 (13’ st Belotti 5).

In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic.

Allenatore: Mourinho 6.

ARBITRO: Sanchez (ESP) 6.5.

RETI: 9’ st Wieffer.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 43’ pt Pellegrini sbaglia un calcio di rigore (palo).

Ammoniti: Wieffer, Szymanski. Angoli: 5-5. Recupero: 2’ pt, 4’ st.