Basket, Serie A2 semifinali playoff gara-3: Torino batte Treviglio ai supplementari, Pistoia supera Cantù

I risultati di gara-3 delle semifinali playoff del tabellone argento, valevoli per la fase finale della Serie A2 2022/2023 di basket. Nessuna delle due sfide è stata decisiva, si va quindi avanti con le due serie che vivranno una gara-4 che si preannuncia davvero emozionante. Questa sera è arrivata la vittoria ai supplementari di Torino, che ha battuto dopo un overtime Treviglio con il risultato di 86-85. Partita tiratissima al Pala Gianni Asti, con i padroni di casa più volte in vantaggio durante il match e sempre ripresi. Nel finale succede di tutto, con Torino che acciuffa la parità con Mayfield in maniera rocambolesca per andare all’overtime: qui Treviglio si porta avanti 81-85, ma poi subisce il parziale decisivo di Torino e sbaglia il tiro della vittoria negli ultimi secondi.

Torino si porta così sul 2-1 nella serie e adesso avrà sabato 3 giugno il primo match point, sempre tra le mura amiche del capoluogo piemontese. Mayfield e Guariglia sono i migliori marcatori di Torino, rispettivamente con 22 e 18 punti. A Treviglio non bastano i 18 punti di Vitali.

Arriva anche la vittoria di Pistoia, che annulla il primo match point di Cantù e accorcia sul 2-1 nella serie. Al PalaCarrara i toscani si impongono per 73-69, superando anche l’ostacolo rappresentato dal 40enne David Logan che anche questa sera domina in lungo e in largo con 35 punti ma non basta ai suoi per chiudere la serie e volare in finale. Gli uomini di Meo Sacchetti erano riusciti a ribaltare la situazione, portandosi in vantaggio prima dell’ultimo quarto, ma nel finale Pistoia ha avuto la meglio con i 20 punti a testa di Magro e Varnado a fare la differenza. Anche in questo caso gara-4 sarà uno spartiacque forse decisivo.