Pagelle Brescia-Cosenza 1-1: voti e tabellino Playout Serie B 2022/23

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Brescia-Cosenza 1-1, match valevole per il ritorno dei playout di Serie B 2022/23. Meroni risponde al vantaggio di Bisoli, regalando un’insperata salvezza ai calabresi. La gara viene poi interrotta a un minuto e mezzo dalla fine per tafferugli sugli spalti e non riprende più. Il Brescia retrocede dunque in Serie C dopo 38 anni; festeggia invece il Cosenza.

LA CRONACA DELLA GARA

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci 5; Karacic 6.5, Cistana 5.5, Adorni 6, Mangraviti 6 (22′ st Galazzi 5.5); Bisoli 7, Labojko 5 (14′ st Van de Looi 6.5), Björkengren 6; Listkowski 5.5 (14′ st Bianchi 5), Rodríguez 6.5; Ayé 5.5.

Allenatore: Gastaldello 5.

COSENZA (3-5-1-1): Micai 6.5; D’Orazio 6, Rigione 5.5, Meroni 7; Venturi 6 (15′ st Vaisanen 5.5), Voca 5.5 (1′ st Praszelik 5.5), Brescianini 6.5, Florenzi 6 (30′ st Cortinovis 6), Martino 5.5 (43′ st Rispoli sv); D’Urso 5.5 (15′ st Zilli 6), Nasti 6.

Allenatore: Viali 7.

ARBITRO: Massa 7.

RETI: 74′ Bisoli, 90+5′ Meroni.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Gara interrotta al 50′ st per lancio di fumogeni e invasione di campo.

Ammoniti: Labojko, Cisrana, Rodriguez (B), Martino, Nasti, Voca (C).

Angoli: 3-0.

Recupero: 2′ pt; 5′ st