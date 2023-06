Highlights Italia-Inghilterra 1-2, Mondiale Under 20 2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 5

L’Italia si impone per 2-1 sull’Inghilterra e conquista il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023. A segno Baldanzi e Casadei per gli Azzurrini, Devine per gli inglesi. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.