Basket, Serie A2 2022/2023: il regolamento della seconda fase

Tutti i dettagli del regolamento della seconda fase della Serie A2 2022/2023 di basket. Con gli ultimi verdetti della regular season, viene delineato il quadro delle squadre che lotteranno per la promozione e di quelle che, invece, cercheranno di evitare in tutti i modi la retrocessione in Serie B. La post season, infatti, si divide in due tronconi: ecco quindi cosa prevede il regolamento.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL CALENDARIO DELLA SECONDA FASE

Seconda fase Serie A2: il Girone Promozione

Nella rincorsa a un posto in A1 del prossimo anno, sono 18 le squadre coinvolte, divise in tre gironi: il Girone Giallo (1°, 2° e 3° dei due gironi), il Girone Blu (4°, 5°, 6°) e il Girone Bianco (7°, 8°, 9°); viene mantenuto il record di vittorie/sconfitte degli scontri diretti giocati nella regular season. Al termine, viene stilata la classifica dal 1° al 18°: le squadre che chiudono al 17° e 18° posto vengono escluse dai playoff, ma mantengono la categoria.

Le 16 squadre rimaste vengono suddivise in due tabelloni, secondo il seguente schema:

TABELLONE ORO

QUARTI

Q1 – 1^-16^

Q2 – 4^-13^

Q3 – 5^-12^

Q4 – 8^-9^

SEMIFINALI

SF1: vincente Q1 – vincente Q4

SF2: vincente Q2 – vincente Q3

FINALE

Vincente SF1 – Vincente SF2

TABELLONE ARGENTO

QUARTI

Q5 – 2^-15^

Q6 – 3^-14^

Q7 – 6^-11^

Q8 – 7^-10^

SEMIFINALI

SF3: vincente Q5 – vincente Q8

SF4: vincente Q6 – vincente Q7

FINALE

Vincente SF3 – Vincente SF4

Le vincenti delle due finali ottengono la promozione nella Serie A1 2023/2024.

Seconda fase Serie A2: il Girone Salvezza

Nella lotta per mantenere la categoria, sono otto le squadre coinvolte, ovvero quelle dalla 10° alla 13° posizione di ciascuno dei due gironi, Verde e Rosso. Anche in questo caso, le squadre mantengono i punti maturati negli scontri diretti nella regular season; a questi, si aggiungono ulteriori sei match tra andata e ritorno contro le squadre dell’altro girone. Viene quindi stilata una classifica dal 1° all’8° posto: le prime due (1° e 2°) mantengono la categoria, mentre le ultime due (7° e 8°) retrocedono direttamente in Serie B.

È poi previsto un ulteriore turno di playout per determinare le altre due retrocessioni, secondo questo schema: 3° vs 6° e 4° vs 5°; le serie si disputeranno al meglio delle cinque partite. Le due squadre che vincono la propria sera serie mantengono la categoria, mentre le perdenti retrocedono in Serie B.