I risultati di tutte le partite e le classifiche aggiornate dei due gironi della Serie A2 2022/2023 di basket. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del campionato cadetto italiano di pallacanestro. In palio ci sono due posti per la Serie A1, quali saranno le due squadre che la spunteranno? Di seguito le classifiche e i risultati distinti per i due gironi, Verde e Rosso.

CLASSIFICA GIRONE VERDE

Acqua S. Bernardo Cantù 14 (7V, 1P)

Vanoli Basket Cremona 12 (6V, 1P)

Gruppo Mascio Treviglio 10 (5V, 2P)

Novipiù Monferrato Basket 8 (4V, 2P)

Urania Milano 8 (4V, 4P)

Moncada Energy Agrigento 8 (4V, 4P)

Reale Mutua Torino 7 (5V, 2P)*

Benacquista Assicurazioni Latina 6 (3V, 4P)

UCC Assigeco Piacenza 6 (3V, 5P)

Ferraroni Juvi Cremona 4 (2V, 4P)

Kienergia Rieti 2 (2V, 5P)

2B Control Trapani 4 (2V, 5P)

E-Gap Stella Azzurra Roma 0 (0V, 7P)

*3 punti di penalizzazione

RISULTATI GIRONE VERDE

1^ GIORNATA

Sabato 1 ottobre

Ore 18:00 – Novipiù Monferrato Basket – Benacquista Assicurazioni Latina 91-70

Ore 20:30 – Urania Milano – Acqua S. Bernardo Cantù 70-85

Domenica 2 ottobre

Ore 16:00 – Reale Mutua Torino – E-Gap Stella Azzurra Roma 86-59

Ore 18:00 – Vanoli Basket Cremona – UCC Assigeco Piacenza 90-87 (dopo supplementare)

Ore 18:00 – Kienergia Rieti – Ferraroni Juvi Cremona 66-57

Ore 18:00 – 2B Control Trapani – Moncada Energy Agrigento 78-74

2^ GIORNATA

Sabato 8 ottobre

Ore 20:30 – Benacquista Assicurazioni Latina – Urania Milano 93-91

Ore 20:30 – Ferraroni Juvi Cremona – Reale Mutua Torino 86-81

Domenica 9 ottobre

Ore 18:00 – Moncada Energy Agrigento – Vanoli Basket Cremona 66-73

Ore 18:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – Gruppo Mascio Treviglio 90-91

Ore 18:00 – UCC Assigeco Piacenza – Novipiù Monferrato Basket 65-61

Ore 18:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – Kienergia Rieti 66-49

3^ GIORNATA

Sabato 15 ottobre

Ore 20:30 – Urania Milano – Ferraroni Juvi Cremona 75-58

Domenica 16 ottobre

Ore 17:00 – Novipiù Monferrato Basket – 2B Control Trapani 70-65

Ore 17:00 – Vanoli Basket Cremona – Acqua S. Bernardo Cantù 65-54

Ore 18:00 – Gruppo Mascio Treviglio – Benacquista Assicurazioni Latina 72-68

Ore 18:00 – Kienergia Rieti – Moncada Energy Agrigento 75-87

Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – UCC Assigeco Piacenza 83-79 (dopo supplementare)

4^ GIORNATA

Sabato 22 ottobre

Ore 17:00 – UCC Assigeco Piacenza – E-Gap Stella Azzurra Roma 81-72

Domenica 23 ottobre

Ore 12:00 – 2B Control Trapani – Urania Milano 80-90

Ore 12:00 – Ferraroni Juvi Cremona – Moncada Energy Agrigento 59-69

Ore 18:00 – Benacquista Assicurazioni Latina – Vanoli Basket Cremona 73-79

Ore 18:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – Gruppo Mascio Treviglio 68-58

Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – Novipiù Monferrato Basket 82-72

5^ GIORNATA

Mercoledì 26 ottobre

Ore 20:30 – Urania Milano – UCC Assigeco Piacenza 76-69

Domenica 30 ottobre

Ore 17:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – 2B Control Trapani 88-80

Ore 18:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – Novipiù Monferrato Basket 90-94

Ore 18:00 – Moncada Energy Agrigento – Benacquista Assicurazioni Latina 72-61

Ore 18:30 – Vanoli Basket Cremona – Kienergia Rieti 91-70

Ore 20:30 – Gruppo Mascio Treviglio – Reale Mutua Torino 83-88

6^ GIORNATA

Sabato 5 novembre

Ore 20:30 – Ferraroni Juvi Cremona – E-Gap Stella Azzurra Roma 90-56

Domenica 6 novembre

Ore 17:00 – Novipiù Monferrato Basket – Kienergia Rieti 83-68

Ore 18:00 – UCC Assigeco Piacenza – Acqua S. Bernardo Cantù 67-87

Ore 18:00 – 2B Control Trapani – Gruppo Mascio Treviglio 53-85

Ore 18:00 – Moncada Energy Agrigento – Urania Milano 75-77

Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – Vanoli Basket Cremona 86-82

7^ GIORNATA

Domenica 13 novembre

Ore 12:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – Moncada Energy Agrigento 89-84

Ore 18:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – 2B Control Trapani 63-64

Ore 18:00 – Kienergia Rieti – UCC Assigeco Piacenza 58-66

Ore 18:00 – Gruppo Mascio Treviglio – Urania Milano 75-57

Mercoledì 16 novembre

Ore 20:30 – Benacquista Assicurazioni Latina – Reale Mutua Torino 87-77

Mercoledì 14 dicembre

Ore 20:30 – Vanoli Basket Cremona – Ferrari Juvi Cremona

8^ GIORNATA

Sabato 19 novembre

Ore 20:30 – Urania Milano- Vanoli Basket Cremona 59-88

Domenica 20 novembre

Ore 12:00 – 2B Control Trapani – Kienergia Rieti sospesa

Ore 17:00 – UCC Assigeco Piacenza – Benacquista Assicurazioni Latina 76-87

Ore 18:00 – Ferraroni Juvi Cremona – Gruppo Mascio Treviglio 66-78

Ore 18:00 – Moncada Energy Agrigento – E-Gap Stella Azzurra Roma 91-63

Ore 18:00 – Novipiù Monferrato Basket – Acqua S. Bernardo Cantù 65-77

9^ GIORNATA

Venerdì 25 novembre

Ore 20:30 – Reale Mutua Torino – Moncada Energy Agrigento

Sabato 26 novembre

Ore 17:00 – Ferrari Juvi Cremona – 2B Control Trapani

Domenica 27 novembre

Ore 17:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – Urania Milano

Ore 18:00 – Gruppo Mascio Treviglio – UCC Assigeco Piacenza

Ore 18:00 – Kienergia Rieti – Benacquista Assicurazioni Latina

Ore 18:00 – Vanoli Basket Cremona – Novipiù Monferrato Basket

CLASSIFICA GIRONE ROSSO

Giorgio Tesi Group Pistoia 14 (7V, 1P)

Tramec Cento 12 (6V, 2P)

Apu Old Wild West Udine 12 (6V, 2P)

UEB Gesteco Cividale 10 (5V, 3P)

Unieuro Forlì 10 (5V, 3P)

Fortitudo Kigili Bologna 10 (5V, 3P)

Allianz Pazienza San Severo 6 (3V, 4P)

Staff Mantova 6 (3V, 4P)

HDL Nardò 6 (3V, 5P)

Tassi Group Ferrara 6 (3V, 5P)

Caffè Mokambo Chieti 4 (2V, 5P)

Umana Chiusi 4 (2V, 5P)

RivieraBanca Basket Rimini 4 (2V, 6P)

OraSì Ravenna 4 (2V, 6P)

RISULTATI GIRONE ROSSO

1^ GIORNATA

Sabato 1 ottobre

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – Caffè Mokambo Chieti 81-78

Domenica 2 ottobre

Ore 18:00 – Tassi Group Ferrara – Apu Old Wild West Udine 59-75

Ore 18:00 – OraSì Ravenna – Giorgio Tesi Group Pistoia 71-101

Ore 18:00 – Allianz Pazienza San Severo – RivieraBanca Basket Rimini 76-65

Ore 18:00 – Tramec Cento – Fortitudo Kigili Bologna 70-64

Ore 18:00 – Unieuro Forlì – Staff Mantova 78-74

Ore 18:00 – HDL Nardò – Umana Chiusi 95-90

2^ GIORNATA

Sabato 8 ottobre

Ore 18:00 – Fortitudo Kigili Bologna – HDL Nardò 86-82

Ore 20:00 – Apu Old Wild West Udine – Allianz Pazienza San Severo 75-69

Domenica 9 ottobre

Ore 17:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Unieuro Forlì 79-84

Ore 17:00 – Staff Mantova – UEB Gesteco Cividale 78-73

Ore 18:00 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Tassi Group Ferrara 73-51

Ore 18:00 – Umana Chiusi – Tramec Cento 55-67

Ore 18:00 – Caffè Mokambo Chieti – OraSì Ravenna 81-59

3^ GIORNATA

Sabato 15 ottobre

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – OraSì Ravenna 80-70

Domenica 16 ottobre

Ore 12:30 – HDL Nardò – Staff Mantova 76-79

Ore 18:00 – Allianz Pazienza San Severo – Fortitudo Kigili Bologna 70-73

Ore 18:00 – Umana Chiusi – Apu Old Wild West Udine 71-86

Ore 18:00 – Tassi Group Ferrara – Caffè Mokambo Chieti 89-82

Ore 18:00 – Tramec Cento – RivieraBanca Basket Rimini 81-69

Ore 18:00 – Unieuro Forlì – Giorgio Tesi Group Pistoia 76-72

4^ GIORNATA

Sabato 22 ottobre

Ore 20:00 – Apu Old Wild West Udine – Tramec Cento 69-72

Ore 20:30 – RivieraBanca Basket Rimini – Tassi Group Ferrara 80-65

Ore 20:30 – Fortitudo Kigili Bologna – Umana Chiusi 71-67

Domenica 23 ottobre

Ore 17:00 – Giorgio Tesi Group Pistoia – UEB Gesteco Cividale 80-61

Ore 18:00 – OraSì Ravenna – HDl Nardò 82-79

Ore 18:00 – Caffè Mokambo Chieti – Unieuro Forlì 59-70

Mercoledì 30 novembre

Ore 17:00 – Staff Mantova – Allianz Pazienza San Severo

5^ GIORNATA

Sabato 29 ottobre

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – Fortitudo Kigili Bologna 76-71

Domenica 30 ottobre

Ore 18:00 – Allianz Pazienza San Severo – Umana Chiusi 89-82

Ore 18:00 – Tassi Group Ferrara – Tramec Cento 85-84

Ore 18:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Apu Old Wild West Udine 65-75

Ore 18:00 – HDl Nardò – Giorgio Tesi Group Pistoia 78-86

Ore 18:00 – Unieuro Forlì – OraSì Ravenna 81-72

Mercoledì 16 novembre

Ore 20:00 – Staff Mantova – Caffè Mokambo Chieti 82-76

6^ GIORNATA

Domenica 6 novembre

Ore 17:00 – OraSì Ravenna – Tassi Group Ferrara 90-74

Ore 18:00 – Tramec Cento – UEB Gesteco Cividale 81-69

Ore 18:00 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Staff Mantova 83-58

Ore 18:00 – Caffè Mokambo Chieti – Allianz Pazienza San Severo 99-81

Ore 18:00 – Umana Chiusi – RivieraBanca Basket Rimini 70-66

Ore 18:00 – Apu Old Wild Wet Udine – Fortitudo Kigili Bologna 81-75

Ore 18:00 – HDL Nardò – Unieuro Forlì 78-69

7^ GIORNATA

Mercoledì 26 ottobre

Ore 19:30 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Allianz Pazienza San Severo 54-45

Sabato 12 novembre

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – HDL Nardò 63-60

Domenica 13 novembre

Ore 17:00 – Staff Mantova – Apu Old Wild West Udine 72-81

Ore 17:00 – OraSì Ravenna – Tramec Cento 93-96

Ore 18:00 – Fortitudo Kigili Bologna – RivieraBanca Basket Rimini 83-68

Ore 18:00 – Tassi Group Ferrara – Unieuro Forlì 80-78

Mercoledì 30 novembre

Ore 20:30 – Caffè Mokambo Chieti – Umana Chiusi

8^ GIORNATA

Domenica 20 novembre

Ore 16:00 – Umana Chiusi – OraSì Ravenna 88-76

Ore 18:00 – Allianz Pazienza San Severo – Tassi Group Ferrara 89-81

Ore 18:00 – Fortitudo Kigili Bologna – Caffè Mokambo Chieti 90-83

Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – Giorgio Tesi Group Pistoia 54-73

Ore 18:00 – Tramec Cento – HDL Nardò 72-84

Ore 18:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Staff Mantova 79-72

Ore 20:00 – Unieuro Forlì – UEB Gesteco Cividale 53-56

9^ GIORNATA

Sabato 26 novembre

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – Tassi Group Ferrara

Domenica 27 novembre

Ore 17:00 – HDL Nardò – Allianz Pazienza San Severo

Ore 17:00 – OraSì Ravenna – Apu Old Wild West Udine

Ore 17:00 – Staff Mantova – Fortitudo Kigili Bologna

Ore 18:00 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Umana Chiusi

Ore 18:00 – Unieuro Forlì – Tramec Cento

Ore 18:00 – Caffè Mokambo Chieti – RivieraBanca Basket Rimini