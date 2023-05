Atalanta -Juventus, Abodi sugli insulti razzisti: “Chi sbaglia ne deve rispondere, chiediamo scusa a Vlahovic”

Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha commentato sul proprio profilo Twitter gli insulti razzisti rivolti a Dusan Vlahovic dai tifosi dell’Atalanta durante la sfida contro la Juventus, vinta dai bianconeri con gol del serbo, di oggi pomeriggio: “Il no al razzismo è come il rispetto, vale sempre. Chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic”.

Il mio no, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il RISPETTO: vale sempre! E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!

