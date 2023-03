Basket, Serie A2 2022/2023: calendario, programma e date seconda fase

Il calendario, il programma e tutte le date della seconda fase della Serie A2 2022/2023 di basket. La stagione regolare è ormai giunta al termine, ed è quindi arrivato il momento che le squadre proseguano nel loro cammino, chi per inseguire la promozione in Serie A1, e chi per evitare di retrocedere in Serie B. Tutte le 26 squadre, infatti, saranno coinvolte, nessuna esclusa. A seconda del piazzamento nella regular season, le squadre verranno divise nel Girone Promozione e nel Girone Salvezza. Da lì, poi, si arriverà ai veri e propri playoff, nel primo caso, e playout, nel secondo caso: ecco quindi tutte le date nel dettaglio.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO DELLA SECONDA FASE

GIRONE PROMOZIONE – Dal 2 aprile al 7 maggio

PLAYOFF – 13-14 maggio e 20-21 giugno (per eventuale gara-5)

GIRONE SALVEZZA – Dal 2 aprile al 21 maggio

PLAYOUT – 28-30 maggio, 2-4 e 7 giugno (per eventuale gara-5)