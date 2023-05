F1 GP Miami 2023, previsioni meteo oggi gara: forte rischio pioggia

La Florida è pronta al GP di Miami 2023 di F1, ma le previsioni meteo di oggi per la gara fanno preoccupare un po’ tutti nel paddock. E’ infatti prevista la pioggia, o meglio, un forte rischio di acquazzone, e a quel punto la pista appena riasfaltata potrebbe diventare scivolosa e inguidabile per i piloti. Dunque la stessa gara è purtroppo a rischio, perché è probabile, se non certo, che con una pioggia di media intensità la direzione gara si ritrovi costretta a esporre le bandiere rosse.

Dunque possibile lo slittamento e la sospensione, ma la speranza di tutti è che come capita spesso a Miami, le condizioni meteo evolvano in fretta e la pioggia durante la gara (inizio alle 21.30 in Italia, le 15.30 locali) possa essere scongiurata. Per il momento, le previsioni dicono pioggia e schiarite con un millimetro d’acqua previsto nella fascia oraria della gara e precipitazioni dunque modeste. Ci saranno comunque 30 gradi sulla pista.