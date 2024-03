Basket, Serie A1 2023/2024: Treviso batte Pesaro 93-78, Tortona vince su Cremona per 87-76

Treviso batte Pesaro 93-89 nella sfida valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 2023/2024 di basket maschile. Partita fondamentale in ottica salvezza che ha regalato spettacolo sul parquet del Palaverde con un bel testa a testa tra le due formazioni (27-26, 18-18, 22-20, 26-25 i parziali). Gli uomini di coach Francesco Vitucci sono più lucidi nei momenti chiave del match e centra davanti al proprio pubblico la quarta vittoria consecutiva, la decima stagionale. La formazione di Romeo Sacchetti invece paga il momento di appannamento in apertura di ultima frazione di gioco e non riesce a completare la rimonta negli ultimi minuti per ribaltare la situazione e riaprire il discorso salvezza. La Carpegna Prosciutto Pesaro rimane, infatti, al quindicesimo posto e dunque a rischio retrocessione. La NutriBullet Treviso invece incrementa il vantaggio sulle ultime due posizioni della classifica e fa un passo importante verso la permanenza nella massima serie di campionato. Tra i padroni di casa spiccano i 21 punti siglati da Ty Bowman (50% complessivo in attacco con 4 triple messe a segno), mentre ai marchigiani non sono bastati i 17 punti di Markis McDuffie ed i 14 di Andrea Cinciarini.

LA CRONACA DI TREVISO-PESARO

Treviso scende in campo più decisa (5-0), ma gli ospiti recuperano subito e pareggiano i conti grazie alla tripla di Mazzola (8-8). Pesaro continua a spingere dall’arco e mette la testa avanti (14-16), ma la lotta prosegue punto a punto con i padroni di casa che riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio con la tripla di Wright-Foreman a 10″ dal termine (27-26). Nel secondo quarto Pesaro va subito a segno da tre con Visconti (27-29) ed il testa a testa prosegue (38-38), con Treviso che riesce a chiudere anche questa seconda frazione rimanendo davanti di una lunghezza (45-44).

Nel terzo quarto il ritmo cala un po’ e a sbloccare la situazione ci pensa la tripla di Bluiett (45-47). La formazione ospite prova ad allungare (47-52), ma i veneti reagiscono (59-57) e chiudono in vantaggio anche la terza frazione di gara (67-64). Nell’ultimo quarto Pesaro prova a rimanere in scia (71-69), ma la formazione veneta preme sull’acceleratore (78-69). Cinciarini però scuote gli ospiti (83-78), che tentano la rimonta e tornano a -2 con il canestro di Wright-Foreman ad 1’45” dalla sirena (85-83). Poi due falli mandano in lunetta Harrison, che non sbaglia e rilancia Treviso (89-84), brava poi a gestire gli ultimi secondi di gioco per andare a prendersi il successo (93-89).

RIVIVI IL LIVE DI TREVISO-PESARO

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

RIVIVI IL LIVE DI TORTONA-CREMONA

LA CRONACA DI TORTONA-CREMONA

Tortona vince in casa contro Cremona per 87-76. Nel palazzetto di Monferrato, che vale da parquet di casa per il Tortona in questa stagione di Serie A1, i piemontesi ospitano il Cremona nella venticinquesima giornata di campionato. La partita vive fasi altalenanti, con Tortona in vantaggio al termine del primo e del secondo quarto, mentre Cremona rimane alle spalle ma solo per pochi possessi. I cremonesi devono fare i conti con l’espulsione del proprio coach dopo pochi minuti in campo, che non rappresenta una situazione certo ideale. Nel terzo quarto, Tortona riesce a dare lo strappo, mantenendo questo trend anche nell’ultima frazione in campo. Cremona ricade così in una situazione difficile, dopo aver interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive contro il Venezia. Tortona invece ottiene un ulteriore risultato positivo, vincendo in casa per la settima volta consecutiva. La squadra piemontese allunga così in classifica, ottenendo un vantaggio di sei punti proprio sui cremonesi.

Nel primo quarto, Tortona parte nel migliore dei modi, passando in vantaggio e poi prendendo il largo. Il vero colpo di scena è l’espulsione improvvisa di Cavina, coach del Cremona, che riceve due tecnici consecutivi dopo appena otto minuti dalla palla a due. La squadra ospite non si lascia però spaventare dalla difficile situazione e accorcia le distanze, fino a chiudere il parziale in svantaggio per soli due punti. Dopo dieci minuti di gioco, il tabellone segna 20-18. Nel secondo quarto, i tortonesi si mantengono in vantaggio, con Cremona alle spalle. McCullough si dimostra l’uomo chiave della compagine lombarda, mentre tra i padroni di casa si fa notare Ross. Tortona riesce ad acquisire un importante vantaggio, con Cremona che torna pericolosa però sul finale. I tortonesi riescono ad ottenere un gap di cinque punti grazie all’ultima tripla firmata da Ross, che manda tutti a riposo sul 41-36.

Nel terzo parziale, Tortona riesce a dare lo strappo, dopo il pareggio di Cremona sul 43-43. A livello individuale, bene anche Cremona, che però non trova un vero e proprio trascinatore per la squadra. Dopo il pareggio, che ha breve vita, ecco che i tortonesi volano in avanti fino alla sirena che segna la fine del quarto numero tre. Mancano solo dieci minuti da giocare e il tabellone segna 67-57. Nell’ultima frazione di gioco, la panchina cremonese perde un altro membro: si tratta di Andrea Conti, general manager espulso a otto minuti dalla fine. Il protagonista assoluto di questo finale di partita è Severini, che mette a segno una serie di triple. Tortona diventa imprendibile, ma nessuna delle due squadre rallenta fino alla sirena finale. I padroni di casa hanno la meglio per 87-76.