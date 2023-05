Basket Serie A1 2022/2023, i verdetti della regular season: le qualificate ai playoffs e le retrocesse

Con le otto partite in programma inerenti alla trentesima giornata si è conclusa la stagione regolare della Serie A1 2022/2023 di basket. L’Olimpia Milano, dopo essere tornata in testa al campionato la scorsa settimana, aveva bisogno di vincere quest’oggi per assicurarsi il primo seed dei playoff è così è stato. Deve invece accontentersi della seconda testa di serie la Virtus Bologna di coach Scariolo. Terzo seed per Tortona nonostante la sconfitta di misura ottenuta contro Pesaro, mentre Venezia con la vittoria contro Treviso e il ko di Sassari si guadagna la quarta piazza. Grazie all’incredibile suicidio sportivo di Brescia, che fa soli sei punti nell’ultimo quarto contro Scafati, è Pesaro l’ultima qualificata ai playoff come ottava. Emozioni fino alla fine anche nella lotta salvezza, con Reggio Emilia che domina Trento e riesce a rimanere in A1 anche in vista della prossima stagione. A retrocedere, insieme a Verona, è Trieste.

