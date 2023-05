Assistente De Meo denuncia Rocchi, Orsato e Valeri: procura Figc apre indagine

Terremoto nel mondo arbitrale. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la procura della Figc ha aperto un’inchiesta dopo una denuncia dell’assistente di linea Pasquale De Meo nei confronti del responsabile della Can A e B, Gianluca Rocchi, e degli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri. L’assistente aveva messo a verbale le critiche dell’osservatore arbitrale di Milan-Empoli dello scorso 7 aprile nei confronti dei vertici Aia durante la presidenza Trentalange. In seguito a quel gesto di De Meo ci sarebbero stati alcuni confronti tesi con Rocchi, Orsaro e Valeri. Un caso che si va ad aggiungere ai precedenti scontri tra De Meo e Valeri. Ora il procuratore Giuseppe Chinè ha aperto un fascicolo sull’intera vicenda. L’inchiesta della procura federale aperta sulla vicenda De Meo-Rocchi-Orsato, che parte dalle originarie segnalazioni del guardalinee, è mossa da due distinte denunce arrivate alla Procura di Chiné: da un lato quella del comitato nazionale dell’Aia e dall’altro dello stesso Rocchi. Sulle due versioni comunque è in corso l’indagine della Procura

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ al termine di Milan-Empoli, 7 aprile, l’osservatore arbitrale Claudio Puglisi avrebbe detto davanti alla team arbitrale composto da Marcenaro, Mondin, De Meo e Rapuano: “Quest’anno ho sempre fatto gare di serie B e serie C… E sapete grazie a chi? Grazie agli amici di Torino. Tutto questo da quando ci sono loro, da due anni, gli amici di Torino. Vi sembra normale?”. Il primo assistente pugliese Pasquale De Meo avrebbe informato subito l’organo tecnico Manganelli e l’allora vicepresidente Aia, Baglioni. Inoltre De Meo avrebbe avuto colloqui, secondo la ricostruzione assai burrascosi, con Rocchi, il designatore, e Orsato.