Wta 1000 Madrid 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Madrid 2023, prestigioso evento spagnolo in programma sulla terra rossa da martedì 25 aprile a sabato 6 maggio. Il primo 1000 della stagione su terra battuta va in scena nella capitale iberica, dove saranno presenti tutte le big. Al via la numero uno al mondo Iga Swiatek, la numero uno della Race Elena Rybakina, la campionessa uscente Ons Jabeur e la vincitrice dell’Australian Open Aryna Sabalenka. Presenti anche cinque tenniste azzurre, vale a dire Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Il prize money totale dell’evento di Madrid al femminile corrisponde a 6 milioni e 575mila 560 euro totali, dei quali 1 milione e 41mila 570euro andranno a beneficio di colei che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 1000 MADRID 2023

PRIMO TURNO – € 16.340 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 27.045 (35 punti)

TERZO TURNO – € 48.835 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 84.900 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 161.525 (215 punti)

SEMIFINALI – € 311.025 (390 punti)

FINALISTA – € 568.790 (650 punti)

VINCITRICE – € 1.041.570 (1000 punti)