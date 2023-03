Basket, Serie A1 2022/2023: Sassari travolge Varese, vincono Tortona e Pesaro

Grandi emozioni nei quattro match della ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket andati in scena nella serata di sabato 18 marzo. Colpo esterno dell’UNAHOTELS Reggio Emilia, che dopo aver vinto contro Napoli ottiene un nuovo prestigioso successo contro Trieste, fondamentale per non perdere il treno delle squadre a 14 punti, e quindi tenere aperto il discorso salvezza. All’Allianz Dome finisce 75-80. Non bastano i 27 punti di Bartley e i 23 di Davis, che segnando i 2/3 dei punti totali della squadra di casa. Dopo la bella vittoria contro Treviso, Secondo ko di fila per gli uomini di coach Legovich, reduci da una pesante sconfitta contro Brescia, e vorranno tornare a vincere per consolidare la propria posizione a metà classifica.

Vince anche Tortona, che soffre alla BLM Group Arena andando sotto anche di 17 punti ma riesce a superare Trento con il punteggio di 75-73. I ragazzi terribili di coach Ramondino, terzi in classifica e unici a riuscire a tenere il passo di Olimpia Milano e Virtus Bologna, fanno la differenza nel quarto parziale, imponendosi nonostante qualche scelta sbagliata nel finale che poteva costare caro. Rendimento abbastanza altalenante per la formazione di coach Molin, Settimo ko nelle ultime undici giornate per la Dolomiti Energia, che continua a perdere un po’ di terreno in classifica pur mantenendo la zona playoff.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 22^ GIORNATA

Dominio Sassari al PalaSerradimigni, in cui arrivava in vista l’ostica Varese, squadra con la media punti a partita migliore (92.5), e terza per media assist (18,5). Gli uomini di coach Bucchi hanno prevalso con un sonoro 102-73, dimostrando di non essere per caso il terzo miglior attacco (85,9 punti di media) e i primi per media assist (19,9 a partita). Sconfitta pesante per la formazione di coach Brase in quello che era un vero e proprio scontro diretto tra due squadre a pari punti a quota 24. I migliori realizzatori della serata sono Dowe e Diop, rispettivamente con 23 e 22 punti a referto.

Infine, Pesaro sconfigge Brescia con il punteggio di 88-79 in una partita dal pronostico assolutamente incerto. Gli uomini di coach Repesa si riscattano dopo tre sconfitte di fila e conquistano la vittoria sul parquet della Vitrifrigo Arena, portando ben quattro giocatori in doppia cifra (Daye, Cheatham, Moretti e Tambone). La formazione di coach Magro, invece, torna a perdere dopo che, battendo Trieste, aveva interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive. Per Varese si tratta inoltre della rivincita dopo la netta vittoria dei lombardi nel testa a testa nella recente Coppa Italia.