Ufc 286, Marvin Vettori batte Dolidze per decisione unanime

di Mattia Zucchiatti 58

Marvin Vettori batte Roman Dolidze per decisione unanime (29-28, 29-28, 30-27) nel primo match di Ufc 286 a Londra. Dopo la sconfitta contro Whittaker, il fighter italiano torna ad alzare il braccio al cielo e a sorridere. Un successo importantissimo per Marvin che si conferma nei piani alti del ranking dei pesi medi e ridimensiona Dolidze che in questi mesi aveva iniziato ad affacciarsi tra i piani alti della graduatoria.

Nel primo round il georgiano tiene alti i ritmi. Dolidze pressa Vettori e porta anche qualche colpo pesante. Marvin però inizia a lavorare con i low kick: tanti, logoranti, ben portati. La gamba del suo avversario inizia presto ad arrossarsi e la strategia di Vettori funziona, perché nella seconda ripresa Dolidze cala drasticamente. Marvin ne approfitta e consolida un round mai in discussione. Nel terzo periodo Dolidze continua a cercare il colpo ad effetto, ma con un’efficacia di gran lunga inferiore all’avvio del combattimento. Vettori invece fa il suo: tanti low kick e anche qualche jab ben portato. Sono 106 i colpi a segno dell’azzurro, contro i 71 del suo avversario. E alla fine i giudici lo premiano, tant’è che Sutherland decide di assegnargli anche la prima ripresa. “Continuo a migliorare. Futuro? Rimango in zona, Pereyra o Adesanya, sono pronto”, le parole di Marvin che ha dedicato la vittoria alla madre, giunta a Londra per vederlo dal vivo. Il riferimento di ‘The Italian Dream’ è al prossimo match chiave per i pesi medi: il 9 aprile Adesanya cercherà la rivincita contro la sua bestia nera Alex Pereira. Esito incerto, l’unica certezza è che per il futuro dei pesi medi bisognerà vedersela ancora una volta con il fighter di Mezzocorona.