Highlights e gol Atletico Madrid-Valencia 3-0, Liga 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Valencia 3-0, sfida valida per la 26esima giornata della Liga 2022/2023. Ad aprire la sfida ci ha pensato Griezmann su assist di Marcos Llorente al 23′, e al 46′ Carrasco allunga sul 2-0 dopo un bello scambio con De Paul. Al 67′ Lemar scatta in area per andare a colpire sul cross di Morata e segnare il 3-0 da pochi metri chiudendo i conti sul 3-0. Colchoneros ora a quota 51 punti in terza posizione dietro a Barcellona e Real Madrid. Di seguito gli highlights.