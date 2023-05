Basket, Serie A1 2022/2023: Reggio Emilia domina Trento e si salva. Pesaro batte Tortona e va ai playoff

Con le otto partite in programma inerenti alla trentesima giornata si è conclusa la stagione regolare della Serie A1 2022/2023 di basket. E’ salvezza per Reggio Emilia, che fa alla grande il suo dovere e domina Trento con il punteggio di 94-70 sul parquet del PalaBigi. Cinciarini e compagni avevano bisogno innanzitutto di vincere, ma anche di una qualche buona notizia sugli altri campi che puntualmente è arrivata. La squadra di coach Sakota tira con quasi il 60% dalla linea dei tre punti e non lascia scampo agli avversari, con partita già indirizzata nel primo tempo, chiuso con diciotto lunghezze di vantaggio. Cinque giocatori in doppia cifra, con Olisevicius e Hopkins perfetti dall’arco, con 8 triple totali su 8 tentate. A Trento non bastano le buone prestazioni di Spagnolo e Grazulis all’interno di una partita che è durata sostanzialmente meno di un tempo.

Pesaro anche fa il suo dovere e con la sconfitta di Brescia vola ai playoff. La squadra di Repesa si impone per 82-78 su Tortona al termine di una partita anche questa che sembrava indirizzata dopo un primo tempo chiuso sul +17 per i padroni di casa. Ma a differenza di Trento, Tortona al ritorno sul parquet reagiva e ci regalava una sfida al cardiopalma, chiusa con un rimbalzo offensivo fondamentale di Cheatham che regalava poi la vittoria ai suoi dalla lunetta. Fondamentali anche i 17 punti in 16 minuti di impiego per l’eterno Carlos Delfino, mentre alla compagine ospite non sono bastate le straordinarie prestazioni di JP Macur (25 punti) e Semaj Christon (15 punti).