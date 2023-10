Basket, Serie A 2023/2024: successi di Reggio Emilia e Trento, che restano al comando

L’Unahotels Reggio Emilia supera la Givova Scafati mediante il punteggio di 85-77 nel match valevole per la seconda giornata del campionato di basket di Serie A 2023/2024 e si conferma al vertice della classifica con quattro punti, mentre i campani restano ancora a secco. Secondo successo anche per la Dolomiti Energia Trento, che batte in rimonta l’Estra Pistoia con lo score di 73-78.

REGGIO EMILIA-SCAFATI 85-77 (24-19, 21-22, 20-11, 20-25)

I padroni di casa sbloccano subito la contesa con un canestro da due di Weber, ma non riescono a restare in controllo della partita poiché le triple di Robinson consentono alla compagine di campana di completare il sorpasso. La formazione ospite, però, resta avanti solo per qualche minuto visto che un tiro da tre di Galloway e Uglietti dalla lunetta chiudono il primo parziale sul 24-19. Nel secondo parziale le due squadre danno vita ad un serrato resta a testa, con una situazione di estremo equilibrio, che viene spezzata soltanto nei minuti finali da Reggio Emilia, che va a riposo sul 45-41.

Nella seconda frazione di gara Reggio Emilia riparte nel miglior modo possibile sorprendendo gli avversari e proiettandosi ad oltre dieci punti di margine. Scafati, dal suo canto, accusa pesantemente il colpo e non dà particolari segnali di reazione, tanto da terminare il terzo quarto sotto 65-52. La compagine gialloblù fa quel che può per provare a ricucire lo strappo, ma gli sforzi non sono sufficienti. Il club emiliano si difende e colpisce al momento più opportuno, portando a casa la sua seconda vittoria stagionale per 85-77.

PISTOIA-TRENTO 73-78 (14-25, 28-12, 20-25, 11-16)

La formazione ospite si rende protagonista di un avvio di partita devastante, creando sin da subito un notevole divario di circa dieci punti. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano di capitolare, tant’è che la Dolomiti vola sul +13 e chiude il primo quarto avanti 14-25. Nel secondo parziale va subito a segno Ellis, ma poi sale in cattedra Moore che, grazie a delle splendide giocate, ribalta tutto consentendo ai suoi di completare l’operazione sorpasso. All’intervallo lo score recita 42-37 in favore dei toscani.

Nella ripresa Pistoia infila immediatamente due punti nella retina, ma a condurre la sfida è Pistoia che riporta il proprio vantaggio intorno agli otto punti. Nella seconda metà del terzo quarto gli ospiti reagiscono ed agguantano il pareggio, chiudendo il terzo parziale sul 62-62. Il finale di partita, dunque, è molto incandescente e regala grandi emozioni, ma l’inerzia della sfida sembra a favore dei trentini. Questi ultimi, infatti, conquistano il successo rifilando un 73-78 a Pistoia.