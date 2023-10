Lazio-Atalanta, Gasperini: “Io percentuale su plusvalenze? Cazzate, Brambati deve imparare l’aritmetica”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta per 3-2 contro la Lazio nel match dell’ottava giornata di Serie A 2023/2024, ha commentato in conferenza stampa le parole di Massimo Brambati, secondo il quale l’allenatore avrebbe guadagnato delle percentuali sulle plusvalenze che ha fatto il club nerazzurro: “Ma chi ve l’ha detto questo? Brambati ha fatto anche dei conti che deve imparare l’aritmetica. Sono cazzate, non devo rispondere a lui, saranno dieci anni che non lo vedo. Poi sarei molto più ricco se fosse vero”.