Basket, Serie A 2023/2024: Napoli spazza via Sassari, Brescia la spunta su Pesaro

La Germani Brescia lotta e suda, ma alla fine porta a casa il successo sulla Carpegna Prosciutto Pesaro mediante il punteggio di 81-79 nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 di basket. Prima affermazione stagionale anche la GeVi Napoli, che spazza via il Banco di Sardegna Sassari attraverso il devastante score di 90-111.

BRESCIA-PESARO 81-79 (26-20, 21-21, 15-22, 19-16)

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita grazie alle triple di Gabriel e Della Valle, mentre gli ospiti rispondono con Totè e con due triple di Bluiett, che consente ai suoi di agguantare il pareggio. Questo dura soltanto per qualche secondo poiché il club lombardo torna avanti e chiude il primo quarto sul 26-20. Nel secondo parziale Brescia piazza un break devastante ed incrementa il proprio vantaggio di oltre dieci punti, ma intorno alla metà della frazione la Carpegna si rifà sotto e torna a sole due lunghezze di distanza. All’intervallo il punteggio recita 47-41.

Nella ripresa Brescia riparte con il piede giusto infilando il primo canestro e mantenendo una distanza di sicurezza nei confronti dei rivali. Pesaro dal canto suo, dopo aver subito molto, si accende all’improvviso e con una pazzesca rimonta prima agguanta il pareggio e poi certifica il suo sorpasso alla fine del terzo quarto con un 62-63. Gli ultimi dieci minuti della partita sono estremamente tirati poiché la Leonessa torna avanti, ma lo scarto è minimo e la battaglia per la vittoria è sempre più serrata. Sulla sirena ad imporsi è Brescia, che porta a casa la prima vittoria della sua stagione con lo score di 81-79.

SASSARI-NAPOLI 90-111 (19-27, 21-28, 22-31, 20-25)

La formazione ospite prova a partire con il piede sull’acceleratore piazzando subito un piccolo break di 5-0, che costringe sin da subiti gli avversari ad inseguire. I padroni di casa, infatti, fanno fatica a rimanere a contatto con i campani, che terminano il primo quarto avanti di otto punti (19-27). Nel secondo parziale la squadra sarda apre le marcature, ma ad avere in mano il pallino del gioco sono sempre i partenopei, che raggiungono un massimo vantaggio di quindi punti. La due squadre, dunque, vanno a riposo sul risultato di 40-55.

Nella seconda frazione di gara il copione non cambia, infatti Napoli continua a risultati infallibile con i tiri da fuori area e supera i venti punti di vantaggio, sfiorando addirittura i trenta. Sassari, dal suo canto, appare rassegnata alla sconfitta e, per quanto possibile prova a limitare i danni, ma chiude il terzo quarto ad una distanza siderale (62-86). A questo punto i ragazzi guidati da coach Milicic non devono fare altro che amministrare il larghissimo vantaggio accumulato, tanto da mettere il sigillo finale ad una contesa dominata dall’inizio alla fine con il definitivo score di