Pentathlon, Uipm Challenger: Colasanti conquista il podio

Il pentatleta italiano Alessandro Colasanti ha conquistato il terzo gradino del podio in occasione dell’Uipm Pentathlon Challenger. L’evento, seconda prova valida per conquistare punti per la qualificazione olimpica, si è tenuto al Centro Deportivo y Sociocultural del E.T. “La Dehesa”, a Madrid. Gergely Regos, ungherese, ha vinto la prova, seguito dall’egiziano Ahmed Elgendy e dall’italianp. Le parole di Colasanti: “Sono ovviamente molto felice di questo risultato. Ho lavorato molto in questo periodo per cercare di migliorare la mia condizione e finalmente sto raccogliendo qualche frutto. Per quanto riguarda la gara, è partita leggermente in salita con il torneo di scherma. Fortunatamente sono riuscito a limitare i danni rimanendo concentrato e focalizzandomi su ciò che avevamo preparato a casa. Nelle altre prove penso di essere stato abbastanza concreto, anche se c’è ancora da lavorare. Ora si torna a casa e si continua a lavorare su questa strada”.