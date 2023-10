Basket, Champions League 2023/2024: niente gironi per Brindisi, Cholet vince la finale di Belek

La Happy Casa Brindisi manca l’approdo ai gironi della Champions League 2023/2024 di basket. I pugliesi sono stati sconfitti nella finale delle qualificazioni che si è disputata a Belek, in Turchia, dai francesi del Chalot, col punteggio finale di 80-69, e l’obiettivo di giocare la fase a gruppi della competizione europea sfuma per i ragazzi di coach Corbani, ora impegnati mercoledì nell’esordio in Serie A1.

Dopo un primo quarto estremamente equilibrato, che si chiude sul 21-20 per i transalpini, è a cavallo tra secondo e terzo parziale che Brindisi fatica tanto a trovare la via del canestro. Arrivano così appena 29 punti in venti minuti per la formazione brindisina, che scivola molto indietro nel punteggio. Ultimo quarto di reazione d’orgoglio per la squadra italiana, ma non basta: arrivano 20 punti per l’Happy Casa, c’è un tentativo di rimonta ma non si va oltre il -6 (partendo dal massimo vantaggio francese di +16) e così è lo Chalot a staccare un biglietto per la fase a gironi di Champions League di basket, alla quale non prenderà parte invece, purtroppo, Brindisi, che torna in Puglia delusa per questo obiettivo sfumato.