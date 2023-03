Giornata negativa per Salah: svaligiata la sua casa in Egitto

Giornata davvero difficile per Mohamed Salah: una banda di malviventi è, infatti, penetrata nella sua casa in Egitto e ha rubato quasi tutto, come riportato dal quotidiano Al-Ahram e denunciato da uno dei parenti del calciatore. Nella casa di Salah sono arrivati gli uomini del dipartimento investigativo del Cairo che stanno facendo un inventario di quello che è stato trafugato e, chiaramente, cercando i colpevoli, che hanno rubato alcuni apparecchi elettrici e diversi oggetti preziosi. Salah, che ha fin qui realizzato 22 gol in 38 partite, sta monitorando da Liverpool la situazione.