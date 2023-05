Basket playoff Serie A2, Cremona batte Fortitudo Bologna 83-74: cronaca e tabellino

La cronaca e il tabellino di Vanoli Basket Cremona-Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La sfida è tirata e di alto livello, con i padroni di casa che vincono con un gran ultimo quarto, trascinati da Pacher, top scorer di serata con 24 punti: il risultato finale è di 83-74 che vale l’1-0 nella serie.

LA PARTITA – Le prime schermaglie tra Candussi e Fantinelli sbloccano il punteggio, e nella seconda metà del parziale arrivo lo strappo di Bologna, che realizza 6 punti in più negli ultimi 2 minuti, chiudendo il quarto su 20-23.proprio con Wilson. Il secondo quarto è opposto al primo, con Cremona che in un certo momento prende la gara in mano e prova un piccolo allungo, ma Bologna risponde subito: si va all’intervallo lungo sul 41-42.

Le cose non cambiano nel terzo quarto, dove Cremona continua a tenere in mano la gara, e trova il sorpasso, facendo anche un piccolo allungo sul 62-57. In avvio di quarto quarto, gli ospiti toccano il -1 (66-65), ma poi i padroni di casa danno l’accelerata vincente, dominando completamente gli ultimi 300 secondi, con Lacey che sale in cattedra, piazza diverse triple pesantissime e chiude i conti. Risultato finale 83-74.

TABELLINO 83-74 (20-23, 21-19, 21-15, 21-17)

CREMONA: Pacher 24, Alibegovic 8, Pecchia 2, Caroti 7, Zanetti 0, Vecchiola 0, Denegri 14, Lacey 16, Piccoli 5, Mobio 2, Ndzie 0, Eboua 9.

FORTITUDO BOLOGNA: Banks 5, Aradori 9, Barbante 13, Panni 14, Vasl 3, Candussi 8, Fantinelli 5, Niang 0, Italiano 5, Cucci 12.