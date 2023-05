Highlights e gol Brentford-Manchester City 1-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Chiude con una sconfitta la stagione il Manchester City che cede per 1-0 sul campo del Brentford. A firmare la rete della vittoria per i padroni di casa è Pinnock all’85’. La formazione di Frank chiude il campionato in nona posizione e a quota 59 punti. Di seguito il video con gli highlights.