Lazio qualificata alla Supercoppa Italiana 2023/2024

La Lazio si qualifica alla Supercoppa Italiana 2023/2024 insieme a Napoli, Inter e Fiorentina. Ci sarà quindi anche la squadra biancoceleste alla 36esima edizione del torneo, la prima ad ampliare la partecipazione a quattro squadre, seguendo l’esempio della Spagna. La Supercoppa prevede la partecipazione della squadra campione d’Italia e della campione di Coppa Italia, oltre alle due seconde classificate. La Lazio non può più essere superata dal Milan e l’Inter è già certa di partecipare al torneo grazie al trionfo in Coppa Italia. Niente più finale unica quindi per assegnare la Supercoppa italiana, come è stato per le 35 edizioni disputate finora, a partire dalla prima del 1988. E la Lazio si unisce a Napoli, Inter e Fiorentina.