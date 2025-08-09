A Tampere giornata trionfale per l’Italia: oro anche per Erika Saraceni nel triplo e argento a Daniele Inzoli nel lungo.

L’Italia dell’atletica brilla agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, con due ori e un argento in una sola giornata. Nei 100 metri Kelly Doualla domina in 11.22, a un solo centesimo dal record italiano U20, diventando a 15 anni e 261 giorni la più giovane vincitrice di sempre sulla distanza nella rassegna continentale.

