Basket, playoff Serie A2 2022/2023: calendario, programma e orari semifinali

Il calendario con il programma e gli orari delle partite valide per le semifinali dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Prosegue la post season, che già con i quarti di finale ha regalato partite degne di nota. Ora, sono otto le squadre rimaste in corsa per la promozione in Serie A1, che si sfideranno ancora in serie al meglio delle cinque gare, cercando di ottenere il pass per la serie finale, da cui poi usciranno le due formazioni (una dal Tabellone Oro e una dal Tabellone Argento) che il prossimo anno giocheranno nel massimo campionato italiano. Ecco quindi il programma delle semifinali.

TABELLONE ORO

SEMIFINALI

GARA-1

Domenica 28 maggio

Ore 18:00 – Vanoli Basket Cremona – Fortitudo Flats Service Bologna

Venerdì 2 giugno

Ore 20:30 – Unieuro Forlì – Apu Old Wild West Udine

GARA-2

Martedì 30 maggio

Ore 20:45 – Vanoli Basket Cremona – Fortitudo Flats Service Bologna

Domenica 4 giugno

Ore 19:00 – Unieuro Forlì – Apu Old Wild West Udine

GARA-3

Venerdì 2 giugno

Ore 18:00 – Fortitudo Flats Service Bologna – Vanoli Basket Cremona

Mercoledì 7 giugno

Ore 20:00 – Apu Old Wild West Udine – Unieuro Forlì

TABELLONE ARGENTO

SEMIFINALI

GARA-1

Sabato 27 maggio

Ore 20:30 – Acqua S. Bernardo Cantù – Giorgio Tesi Group Pistoia

Ore 20:30 – Gruppo Mascio Treviglio – Reale Mutua Torino

GARA- 2

Lunedì 29 maggio

Ore 20:30 – Acqua S. Bernardo Cantù – Giorgio Tesi Group Pistoia

Ore 20:30 – Gruppo Mascio Treviglio – Reale Mutua Torino

GARA-3

Giovedì 1 giugno

Ore 20:30 – Reale Mutua Torino – Gruppo Mascio Treviglio

Ore 20:45 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Acqua S. Bernardo Cantù