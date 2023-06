Accordo Dazn-Figc: clip video con colloqui tra arbitri e Var per spiegare i principali episodi

Un accordo editoriale tra Dazn e Figc porterà nelle case degli appassionati di calcio alcuni nuovi e attesi contenuti. Tra questi, in particolare, ci saranno degli interessanti format con video in cui saranno mostrati alcuni degli episodi arbitrali della scorsa stagione di Serie A con gli audio ufficiali dei fischietti e i loro colloqui con i Var, allo scopo di ricostruire le valutazioni, interpretazioni e decisioni definitive. Gol o no, fuorigioco o no, rigore o no, sarà possibile capire come sono state prese determinate decisioni, spiegando l’approccio dei direttori di gara, la difficoltà nel dover prendere la decisione più giusta, mostrando anche l’eventuale errore finale.

Soddisfatto il numero uno della Figc, Gabriele Gravina: “Siamo felici di poter inaugurare con DAZN, che ringrazio, una collaborazione affascinante e innovativa, che mira a coinvolgere i giovani attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi, piattaforme e tecnologia sempre più al passo coi tempi. Abbiamo centrato uno dei nostri obiettivi primari: con una maggiore e più completa visibilità delle finali nazionali organizzate dal nostro Settore Giovanile e Scolastico si potranno apprezzare i frutti del lavoro dei vivai dei Club, anche in ottica Nazionali. Ma grazie alla partnership editoriale con DAZN inizieremo anche ad esplorare una nuova modalità per attrarre e interessare gli appassionati di calcio attraverso la realizzazione di contenuti in cui verranno spiegate le decisioni del VAR attraverso immagini e soprattutto gli audio con gli arbitri”.