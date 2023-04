Basket, Serie A2 2022/2023: risultati e classifiche della seconda fase

I risultati di tutte le partite e le classifiche aggiornate della seconda fase della Serie A2 2022/2023 di basket. Dopo un’appassionante Regular Season (o “fase di qualificazione”), il campionato cadetto non si ferma e vede in scena le partite che poi porteranno, rispettivamente, alla definizione delle squadre che verranno promosse in A1, e quelle che, invece, verranno retrocesse in Serie B. Ecco quindi tutti i tabelloni e il calendario delle partite.

REGOLAMENTO SECONDA FASE

RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON

GIRONE PROMOZIONE

GIRONE GIALLO

Unieuro Forlì 6 pti (3V, 1P)

Gruppo Mascio Treviglio 6 pti (3V, 1P)

Acqua S. Bernardo Cantù 4 pti (2V, 2P)

Tramec Cento 4 pti (2V, 2P)

Giorgio Tesi Group Pistoia 2 pti (1V, 3P)

Vanoli Basket Cremona 2 pti (1V, 3P)

RISULTATI GIRONE GIALLO

1^ GIORNATA

Domenica 2 aprile

Ore 17:00 – Tramec Cento – Gruppo Mascio Treviglio

Ore 18:00 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Acqua S. Bernardo Cantù

Ore 18:00 – Unieuro Forlì – Vanoli Basket Cremona

GIRONE BLU

Urania Milano 6 pti (3V, 1P)

Reale Mutua Torino 6 pti (3V, 1P)

UEB Gesteco Cividale 6 pti (3V, 1P)

Apu Old Wild West Udine 4 pti (2V, 2P)

Fortitudo Flats Service Bologna 2 pti (1V, 3P)

UCC Assigeco Piacenza 0 pti (0V, 4P)

RISULTATI GIRONE BLU

1^ GIORNATA

Sabato 1 aprile

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – Urania Milano

Domenica 2 aprile

Ore 18:00 – Fortitudo Flats Service Bologna – Reale Mutua Torino

Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – UCC Assigeco Piacenza

GIRONE BIANCO

RivieraBanca Basket Rimini 6 pti (3V, 1P)

2B Control Trapani 6 pti (3V, 1P)

Moncada Energy Agrigento 4 pti (2V, 2P)

HDL Nardò 4 pti (2V, 2P)

Benacquista Assicurazioni Latina 2 pti (1V, 3P)

Umana Chiusi 2 pti (1V, 3P)

RISULTATI GIRONE BIANCO

1^ GIORNATA

Sabato 1 aprile

Ore 20:45 – HDL Nardò – 2B Control Trapani

Domenica 2 aprile

Ore 18:00 – Umana Chiusi – Moncada Energy Agrigento

Ore 19:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Benacquista Assicurazioni Latina

GIRONE SALVEZZA

Caffè Mokambo Chieti 6 pti (3V, 3P)

Ferraroni Juvi Cremona 6 pti (3V, 3P)

OraSì Ravenna 6 pti (3V, 3P)

Staff Mantova 6 pti (3V, 3P)

Novipiù Monferrato Basket 6 pti (3V, 3P)

Kienergia Rieti 6 pti (3V, 3P)

E-Gap Stella Azzurra Roma 6 pti (3V, 3P)

Allianz Pazienza San Severo 6 pti (3V, 3P)

RISULTATI GIRONE SALVEZZA

1^ GIORNATA

Domenica 2 aprile

Ore 18:00 – OraSì Ravenna – Ferraroni Juvi Cremona

Ore 18:00 – Caffè Mokambo Chieti – Kienergia Rieti

Ore 18:00 – Allianz Pazienza San Severo – E-Gap Stella Azzurra Roma

Ore 18:00 – Staff Mantova – Novipiù Monferrato Basket