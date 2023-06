Basket, finale Playoff Serie A2 2023: Cremona vince ancora a Forlì e vola sul 2-0 nella serie

La Vanoli Cremona è a un passo dall’immediato ritorno in Serie A1, dopo la vittoria in gara-2 della finale playoff contro l’UniEuro Forlì. Alla UniEuro Arena Cremona sovverte di nuovo il fattore campo, vince 64-69 e si porta sul 2-0 nella serie. Ciò significa che lunedì sera al PalaRadi la Vanoli avrà il primo match point per tornare nella massima serie del basket italiano. A fine partita sono quattro i giocatori di Cremona in doppia cifra, con i 13 punti di Denegri che spiccano. A Forlì non bastano i 16 punti di Valentini e non mancano i rimpianti per il tiro del pareggio sfumato più volte nell’ultimo minuto di gioco.

La cronaca – La partita inizia con tanti errori e pochi canestri da una parte e dall’altra, Cremona si sveglia con le triple di Denegri e Alibegovic e prova a fare la differenza proprio dall’arco segnando 15 dei suoi primi 17 punti proprio da 3. Forlì accusa un parziale da 0-11 e si ritrova sotto 17-8, ma grazie a Sanford e Radonjic riesce a limitare i danni e chiude il primo quarto in svantaggio 12-17. Il secondo quarto vede la pronta reazione dei padroni di casa, trascinati soprattutto da Cinciarini che con due triple riporta Forlì anche in vantaggio. L’UniEuro ne approfitta e la tripla di Pollone vale il 30-22 prima della reazione di Cremona che a sua volta limita i danni andando all’intervallo lungo sul punteggio di 35-31 in favore di Forlì.

In avvio di terzo quarto Cremona pareggia subito i conti con Eboua e Denegri, con le due squadre che poi lottano punto a punto. L’attacco di Forlì però perde lo smalto del periodo precedente e così la Vanoli trova il break che vale il +8 sul 47-55 prima degli ultimi dieci minuti. L’ultimo quarto si apre nel segno di Gazzotti, che riporta Forlì a un possesso semplice di distacco sul 55-57. Pecchia però riporta Cremona a +8, con Forlì che non ci sta e trova anche il pareggio sul 64-64 grazie ai liberi di Radonjic. Nell’ultimo minuto Cremona torna avanti di due, Penna sbaglia i due liberi della nuova parità e poi Sanford manca a sua volta la tripla del pareggio. Gli ospiti così tornano in lunetta e chiudono i conti sul 64-69 finale.

Il tabellino

UniEuro Forlì: Pollone 6, Valentini 16, Radonjic 8, Cinciarini 10, Adrian 8, Benvenuti, Gazzotti 8, Sanford 5, Ndour, Munari, Penna 3, Zilio.

Vanoli Cremona: Caroti 6, Denegri 13, Pacher III 9, Eboua 10, Piccoli, Mobio 2, Pecchia 12, Vecchiola, Alibegovic 10, Lacey 7, Ndzie.