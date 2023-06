LIVE – Forlì-Cremona 64-69, gara-2 finale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Forlì-Cremona, sfida valida come gara-2 della finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Secondo atto della serie, con la Vanoli che ha subito trovato un fondamentale colpo esterno in gara-1: fondamentali, in quel caso, i due quarti centrali, in cui gli uomini di coach Cavina hanno maturato un parziale totale di 31-48, indirizzando irrimediabilmente il match. Ora, però, Forlì è costretta a vincere per non compromettere ulteriormente la serie, prima che la serie si sposti a Cremona. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di venerdì 16 giugno sul parquet della Unieuro Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

FORLÌ-CREMONA 64-69

FINISCE QUI! Cremona vince 64-69, si porta 2-0 nella serie e lunedì al PalaRadi avrà il primo match point per tornare in A1!

40′ – Sanford manca la tripla del pareggio, Cremona torna in lunetta e ora per Forlì è durissima

40′ – Ora in lunetta ci va Lacey, che fa 1/2 e porta Cremona a +3 quando restano 24 secondi da giocare

40′ – Pesante 0/2 ai liberi di Penna, che aveva i palloni del pareggio in mano!

39′ – Lacey a segno, 64-66

38′ – I liberi di Radonjic valgono l’aggancio sul 64-64!

37′ – Meno di 4 minuti al termine, tutto ancora aperto sul 60-64 in favore di Cremona che cerca il 2-0 nella serie

36′ – Canestro e libero supplementare di Adrian, 58-63

35′ – Due volte Pecchia! 12 punti per lui e nuovo +8 per Cremona sul 55-63

33′ – Ancora Gazzotti, che avvicina la doppia cifra ma soprattutto avvicina Forlì a Cremona: 55-57

31′ – Gazzotti per il 50-55, Forlì prova a rimanere attaccata

31′ – Termina il terzo quarto! Cremona avanti 47-55 prima degli ultimi dieci minuti

30′ – Tripla di Pacher III, +8 Cremona sul 47-55

29′ – Pecchia per il 47-52, dopo un buon secondo quarto l’attacco di Forlì sembra aver perso vigore

27′ – Ancora Cinciarini, che arriva in doppia cifra: 45-47

26′ – Pecchia preciso in lunetta, Cremona avanti 42-47

23′ – Adrian a segno sotto canestro, 38-37

21′ – Subito Eboua e Denegri per il pareggio, 35-35

21′ – Squadre di nuovo in campo, inizia il terzo quarto!

20′ – Termina il primo tempo! All’intervallo lungo Forlì conduce 35-31, Cremona è tornata sotto grazie alla tripla di Caroti sulla sirena di fine secondo quarto

17′ – Tripla di Pollone, timeout Cremona che è sotto 30-22!

16′ – Ancora Cinciarini dall’arco! 24-22

15′ – Si segna pochissimo, Pacher III riporta avanti Cremona: 21-22

13′ – Penna a segno, 21-19

11′ – Tripla di Cinciarini e parità sul 17-17! Parziale restituito da Forlì

10′ – Termina il primo quarto! Forlì limita i danni grazie a Sanford e Radonjic, 12-17 per Cremona che ha messo cinque triple in questi primi dieci minuti

9′ – Allunga Cremona! Triple di Eboua e Lacey, Vanoli avanti 17-8 e Forlì costretta al timeout con un parziale pesante da 11-0 in favore degli ospiti!

8′ – Altra tripla di Alibegovic, che sembra essersi scaldato

7′ – 1/2 di Cinciarini in lunetta, Forlì però si porta in vantaggio: 8-6

5′ – Si sblocca il match! Le triple di Denegri e Alibegovic valgono il 6-5 a Cremona

2′ – Ancora nessun canestro dopo oltre un minuto di gioco nel primo quarto

20.46 – Inizia gara-2!

20.42 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto alla UniEuro Arena per gara-2 della finale Playoff tra Forlì e Cremona! Ospiti in cerca del 2-0 nella serie che vale un posto in A1, ma i padroni di casa non ci stanno!