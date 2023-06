Highlights e gol Galles-Armania 2-4: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Il video dei gol e degli highlights di Galles-Armenia, match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Gara piena di gol quella di Cardiff. Padroni di casa in vantaggio con James, al 10′. In poco tempo però l’Armenia la rimanta, prima con Zelarayan e poi con Ranos, alla mezz’ora. Nel secondo tempo ancora gli ospiti trovano il gol, ancora con Ranos. La priapre Wilson al 72′, ma dopo pochi secondi torna il +2 ancora con Zelarayan. Espulso nei padroni di casa anche Moore. 4-2 il risultato finale. Ecco gli highlights del match.