Basket, finale playoff Serie A1 2022/2023: la Virtus Bologna pareggia la serie, sarà gara-7 contro l’Olimpia Milano

Sarà gara-7 a decidere la finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Il fattore campo è stato infatti rispettato anche in gara-6, vinta dalla Virtus Bologna con il punteggio di 85-66 ai danni dell’Olimpia Milano. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio dalla formazione di coach Messina, i padroni di casa sono saliti in cattedra, portandosi al comando e amministrando il vantaggio con grande lucidità. I meneghini hanno tentato di restare in scia, accorciando le distanze fino al -3, salvo poi sciogliersi definitivamente nell’ultimo e decisivo quarto. L’Olimpia Milano spreca dunque il primo match point, rimandando tutti i discorsi al Mediolanum Forum per gara-7. Sorridono invece le vu nere, che regalano una gioia ai propri tifosi alla Segafredo Arena e alimentano le proprie speranze di titolo. Miglior realizzatore della serata uno scatenato Marco Belinelli con 14 punti.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

RISULTATI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

CRONACA – Parte meglio la Virtus Bologna, che vola sul +5 grazie alla tripla di Belinelli e poi resta avanti grazie ai canestri di Shengelia e Mickey. L’Olimpia però non resta a guardare e impatta sul 13-13 trascinata da Gigi Datome, chirurgico dall’arco. La squadra di Scariolo torna al comando, ma il finale di quarto è appannaggio della squadra ospite. Milano inanella un parziale di 10 punti a 2, sugellato da una tripla stratosferica di Voigtmann, a bersaglio da dietro la linea di metà campo.

L’avvio di secondo quarto sorride invece alla Virtus Bologna, che inanella un parziale di 11-3 e ribalta la situazione, costringendo coach Messina a chiamare il primo time out della serata. I meneghini non mollano e provano a restare in scia, ma le vu nere incrementano il proprio vantaggio guidate da un super Hackett e vanno al riposo per l’intervallo avanti di sei lunghezze (49-43).

Nella ripresa le due squadre hanno più difficoltà a segnare e il punteggio ne risente, ma non lo spettacolo. La Virtus Bologna vola sul +10, poi viene pericolosamente avvicinata sul -3 grazie a Baron e Napier, salvo poi chiudere in crescendo. Ojeleye e Jaiteh consentono infatti alla squadra di Scariolo di issarsi sul +8 (67-59) a fine terzo parziale, riprendendosi dallo spavento precedente e riuscendo persino ad aumentare il gap con gli avversari.

Nell’ultimo e decisivo quarto, infine, regna l’equilibrio tanto che il primo canestro arriva addirittura dopo quattro minuti. Una volta sbloccatasi, la Virtus Bologna non lascia però scampo ai meneghini e dilaga, portandosi persino sul +21 e conquistando un’importante vittoria. La finale scudetto si deciderà infatti a gara-7.

TABELLINO GARA-6

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 4, Jaiteh 11, Camara 0, Abass 4, Cordinier 13, Mannion N.E., Belinelli 14, Shengelia 10, Hackett 13, Mickey 4, Ojeleye 8, Teodosic 4.

OLIMPIA MILANO: Tonut 4, Ricci 0, Biligha 2, Hall 4, Baldasso 0, Melli 11, Baron 9, Napier 5, Shields 7, Hines 4, Datome 9, Voigtmann 11.