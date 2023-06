Sport in tv oggi, mercoledì 21 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 21 giugno 2023. Archiviato questo turno di qualificazioni agli Europei 2024, è tempo degli Europei 2023 Under 21, che vedranno impegnata anche l’Italia. Giornata dedicata anche al volley con l’Italia maschile che sfida l’Iran in Nations League, e al basket con gara-6 della finale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Di seguito il programma completo.