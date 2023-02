Basket, Coppa Italia 2023: Virtus Bologna e Belinelli per interrompere digiuno lungo 21 anni, Brescia cerca la sua prima volta

Virtus Bologna e Brescia si affrontano nella finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Se per le Vu Nere si può parlare di pronostico rispettato, per gli uomini di coach Magro si tratta, invece, di un’autentica sorpresa. Non tanto per il valore assoluto della rosa, che non è cambiata poi molto rispetto alla formazione che lo scorso anno arrivò terza in regular season, salvo poi uscire al primo turno delle finali scudetto, ma per il momento che sta attraversando: infatti, dopo la vittoria contro Sassari, rivelatasi fondamentale per la qualificazione alle Final Eight, Brescia ha perso sei partite consecutive, crollando fino al 12° posto in classifica con soli due punti di vantaggio sul penultimo posto che vale la retrocessione in A2.

Con questi numeri, i lombardi hanno battuto a sorpresa, ma con pieno merito, l’Olimpia Milano, riuscendo a resistere alla rimonta dei meneghini, per poi andare ad imporsi anche su Pesaro, e con un risultato molto ampio (74-57), grazie al 22-6 di parziale nel secondo quarto. Per cui, nonostante anche in questo caso partano da sfavoriti, sulla carta, vietato dare per spacciati gli uomini di coach Magro, che in seguono anche il primo successo nella competizione. D’altronde, la storia della società è molto recente, e fino ad ora è arrivata una sola finale, nel 2018, quando a imporsi fu Torino.

Per la Virtus Bologna, invece, si tratta di una ghiotta occasione per rispolverare una bacheca che, per quanto riguarda la Coppa Italia, è ferma al 2002. Sulla panchina di quella che allora era la Kinder Bologna sedeva l’acerrimo nemico di oggi, Ettore Messina, mentre nel roster c’era un giovanissimo Marco Belinelli; lo stesso Belinelli che, nelle ultime settimane, sta trascinando i suoi a forza di prestazioni magistrali. Dall’Eurolega alle recenti prestazioni contro Venezia e Tortona, il “Beli” è ancora in prima fila a disegnare pallacanestro. E sarà la prima volta in finale di Coppa Italia per Sergio Scariolo, al quale va il compito di vincere anche per un altro motivo, ovvero permettere alla Virtus Bologna di diventare la squadra più vincente nella competizione: al momento, infatti, gli emiliani guidano l’albo d’oro con 8 vittorie, a pari merito con Milano e Treviso.