Le fatiche europee si fanno sentire: Roma senza Dybala e Pellegrini, Lazio con Pedro non al top

La Roma per dimenticare Salisburgo, la Lazio per dare continuità dopo la vittoria col Cluj. Due punti separano le due romane in classifica nel turno che le vedrà sfidare Verona e Salernitana. In un Olimpico sold out, Mourinho deve rinunciare a Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi usciti acciaccati dal match perso alla Red Bull Arena in Europa League. Contro gli uomini di Zaffaroni, lo Special One deve ridisegnare la Roma senza i due uomini più tecnici del reparto offensivo. Abraham ed El Shaarawy sono sicuri del posto e dovrebbe esserlo anche Andrea Belotti, a caccia di gol pesanti. Un po’ come l’inglese che cerca la seconda rete consecutiva in casa che manca da marzo 2022. Le alternative alla doppia punta sono due: Volpato, che al Verona ha segnato due volte in due gare, o Solbakken, fin qui oggetto misterioso del 2023 romanista. Possibile una rotazione in difesa dove uno tra Mancini e Smalling, entrambi diffidati, potrebbe lasciare posto a Kumbulla. La Roma ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A senza subire gol e non arriva a quattro dal novembre 2014. Mourinho cerca conferme. Ed eventualmente anche un gol dai suoi uomini arretrati: solo il Napoli (11) infatti ha realizzato più reti sugli sviluppi di un calcio d’angolo rispetto alla Roma (7) in questa Serie A.

Deve migliorare sui calci piazzati la Lazio che si presenta all’Arechi contro la nuova Salernitana di Paulo Sousa senza Zaccagni (squalificato) e con Pedro non al meglio. Lo spagnolo stringerà i denti, ma non giocherà 90′. Scocca quindi l’ora di uno tra Luka Romero e Matteo Cancellieri con il 2004 argentino al momento avanti nelle gerarchie. Si rivedono Luis Alberto e Cataldi a centrocampo, mentre l’unico ballottaggio è tra Lazzari e Hysaj (favorito) in difesa. La stanchezza si fa sentire, ma la Lazio è chiamata alla prova di maturità dopo l’impegno europeo. Sarri spera in una scossa contro una squadra che all’andata ha strappato ai biancocelesti 3 dei 17 punti persi da situazione di vantaggio di questa stagione. Tanti, troppi. Per continuare a sperare in un piazzamento Champions, serve un cambio di rotta. Dopo il Mondiale Milinkovic e compagni hanno visto diminuire la media punti: 1.3 nelle sette partite del 2023 contro i 2.0 delle prime 15 giornate di questo campionato. Servono punti. E i gol, quelli di Ciro Immobile che si è sbloccato in Europa. Ora il bomber biancoceleste vuole ripartire anche in campionato con Baggio che dista 16 lunghezze nella classifica all time della Serie A. Uno stimolo in più per sbloccarsi in un match incastonato tra le due fatiche di Conference.