Basket, Europei femminili 2023: l’Italia si riscatta e torna in corsa, Israele spazzato via 88-68

L’Italia domina in lungo e in largo e si sbarazza di Israele mediante il punteggio di 88-68 nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile. Si tratta del primo successo nella rassegna continentale per le ragazzi di Lino Lardo, che riscattano la sconfitta di ieri contro la Repubblica Ceca e restano in corsa per la qualificazione al prossimo turno.

ISRAELE-ITALIA 88-68 (18-30, 13-17, 14-20, 23-21)

Le azzurre si rendono protagoniste di un ottimo avvio di partita infilando subito un tiro da due con André ed una tripla con una scatenata Santucci che, successivamente, rincara la dose e, insieme a Spreafico, trascina la propria squadra sui dieci punti di vantaggio. Nonostante una timida reazione da parte delle israeliane, la squadra guidata da Lino Lardo continua a condurre la sfida, chiudendo il primo quarto sul 30-18. Nel secondo parziale è sempre l’Italia a condurre le danze mantenendo sempre oltre dieci punti di margine sulle avversarie. A caratterizzare questa frazione di gara è l’exploit di una clamorosa Cecilia Zandalasini, autrice di una serie di triple che consentono alle sue compagne di andare a riposo sul 47-31.

Nella ripresa l’Italia si affida sempre alla solita Cecilia Zandalasini, che va ben oltre i venti punti personali e proietta la squadra verso un margine superiore ai venti punti. Israele fa quel che può per contenere i danni, ma la sola Cohen non riesce a tenere vive le speranze di rimonta della sua selezione. Gli ultimi dieci minuti di partita servono alle ragazze azzurre soltanto per amministrare il largo vantaggio e la missione risulta piuttosto semplice, poiché le israeliane gettano la spugna anzitempo. La Nazionale Italiana, dunque, riscatta la sconfitta di ieri con la Repubblica Ceca battendo Israele per 88-68.