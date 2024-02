Basket, Coppa Italia 2024: Tucker trascinatore, Venezia batte Pistoia 86-71 e va in semifinale

L’Umana Reyer Venezia supera 86-71 l’Estra Pistoia ed è la seconda semifinalista dell’edizione 2024 della Coppa Italia di basket. Un primo tempo molto equilibrato tra le due contendenti, poi la squadra di Spahija Neven prende il sopravvento al rientro dall’intervallo e – dopo aver chiuso il terzo quarto sul +11 – riesce definitivamente a scappare via nella parte iniziale dell’ultimo periodo. Miglior realizzatore di serata è Rayjon Tucker, che ne piazza 23, mentre a Pistoia non bastano i 20 di Moore. Per la formazione lagunare ora l’impegno assai arduo contro un’Olimpia Milano che nel primo quarto di finale ha strapazzato l’Itas Trentino.

LA PARTITA – L’inizio è favorevole a Pistoia, che con un canestro in area di Ogbeide e un tripla di Hawkins parte con un 5-0 di parziale; sul 7-3 in favore degli avversari, la Reyer dopo pochi minuti è già costretta a chiamare il primo time-out e la reazione non tarda ad arrivare. Un tripla di Spissu e un’inchiodata di Tucker su rubata sempre di Spissu fissano il punteggio sul 10-10 in un primo tempo che diventa molto equilibrato e caratterizzato da sorpassi e controsorpassi. Il quarto d’apertura si chiude 19-16 in favore di Venezia e nei secondi 10′ di partita la musica non cambia, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Tucker da un lato e Ogbeide dall’altro sono i primi ad andare in doppia cifra nel 36-34 Reyer all’intervallo.

Venezia parte a tutta al rientro in campo, riuscendo sempre a trovare il varco offensivo per andare a canestro. Casarin regala ai suoi il massimo vantaggio sul 42-36, ma con il passare dei minuti la distanza cresce e dopo tre liberi di Tucker e un canestro a rimbalzo d’attacco di Kabengele coach Brienza è costretto al time-out, sotto in doppia cifra sul 58-47. Il terzo periodo si chiude sul 61-50, Pistoia prova a restare aggrappata alla partita con un paio di triple di Wheatle all’inizio dell’ultimo quarto, ma la Reyer trova sempre il modo di rispondere, trovando spazio soprattutto in area. Dopo un canestro di Brooks il punteggio è 79-65 a poco più di 3′ dalla fine: massimo vantaggio per i lagunari. Nei minuti finali Pistoia non riesce più a reagire e Venezia vola in semifinale.