MOVIOLA – Lazio-Bayern Monaco, Upamecano in ritardo su Isaksen: rigore ed espulsione

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Lazio-Bayern Monaco, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Allo stadio Olimpico i padroni di casa entrano dentro l’area di rigore dei bavaresi e, dopo un batti e ribatti, la palla finisce ad Isaksen che viene tranciato di netto da parte di Upamecano. Per l’arbitro non c’è nessun dubbio: rigore e cartellino rosso. E la decisione è quella giusta visto che l’intervento è davvero brutto e pericoloso. Dagli undici metri Ciro Immobile non sbaglia e batte Neuer, 1-0.