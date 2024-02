Basket, Final Eight Coppa Italia 2024: calendario, programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite delle Final Eight della Coppa Italia 2024 di basket. Tutto pronto per la competizione che vede impegnate le migliori otto squadre del girone di andata del campionato di Serie A1, che nell’occasione si ferma per una settimana, con il programma che vede di scena i quarti di finale il 14 e 15 febbraio, le semifinali sabato 17 e infine la finale domenica 18 febbraio. Il meglio della pallacanestro italiana, quindi, si ritrova all’Inalpi Arena di Torino per assegnare il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa vinta dalla Virtus Bologna a inizio stagione.

Di scena, quindi, Venezia, Brescia, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Trento, Reggio Emilia, Napoli e Pistoia, con la formula 1°-8° (Venezia-Pistoia), 2°-7° (Brescia-Napoli), 3°-6° (Virtus Bologna-Reggio Emilia) e 4°-5° (Olimpia Milano-Trento). Tutti gli incontri saranno visibili in chiaro su DMAX (e la finale anche sul NOVE), oltre che su Dazn e sui canali Eurosport (disponibili anche su Sky e sullo stesso Dazn).

Ecco, quindi, il calendario della Supercoppa 2023 di basket, con, tra parentesi, il dettaglio delle emittenti che trasmetteranno gli incontri.

Calendario Final Eight Coppa Italia 2024

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 14 febbraio

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino (DMAX, Dazn, Eurosport 1)

Ore 20:45 – Umana Reyer Venezia – Estra Pistoia (DMAX, Dazn, Eurosport 1)

Giovedì 15 febbraio

Ore 18:00 – Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia (DMAX, Dazn, Eurosport 1)

Ore 20:45 – Germani Brescia – Gevi Napoli Basket (DMAX, Dazn, Eurosport 1)

SEMIFINALI

Sabato 17 febbraio

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano/Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia/Estra Pistoia (DMAX, Dazn, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna/UNAHOTELS Reggio Emilia – Germani Brescia/Gevi Napoli Basket (DMAX, Dazn, Eurosport 2)

FINALE

Domenica 18 febbraio

Ore 17:45 – Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 (DMAX, NOVE, Dazn, Eurosport 2)