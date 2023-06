Basket femminile, l’Italia saluta Europei ed Olimpiadi: ai quarti ci va il Montenegro

L’Italia femminile di basket saluta gli Europei e di conseguenza anche le Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale di Lardo, a Tel Aviv (Israele), viene sconfitta nettamente dal Montenegro per 63-49 nello spareggio valevole per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale. Con il mancato accesso ai quarti Zandalasini e compagne dicono addio anche ai Giochi del prossimo anno: bisognava infatti arrivare tra le prime cinque (sei compresa la Francia padrone di casa) di questa competizione per accedere al torneo preolimpico. E così non è stato. Giocando una pessima partita: dal primo all’ultimo minuto. Senza sussulti. Topscorer è Milica Jovanovic con 17 punti messi a referto. Per l’Italia la migliore è Olbis Andre con 10 punti.

TABELLONE QUARTI DI FINALE

CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

IL REGOLAMENTO

PRIMO QUARTO – I primi cinque minuti dell’incontro sono equilibrati: Jovanovic palesa la sua grande serata sin dai primi attimi, ma le azzurre ribattono colpo su colpo tant’è che il punteggio, dopo sei minuti di gioco, dice 8-7 Montenegro. Ma l’equilibrio finisce presto: l’Italia è sterile in attacco e non riesce ad arginare il Montenegro in difesa. Tant’è che Lardo chiama un time-out per scuotere le azzurre con toni anche abbastanza duri. Ma che però non sortiscono nessun effetto: parziale mortifero del Montenegro che chiude i primi dieci minuti con un sonoro 20-8.

SECONDO QUARTO – Il secondo parziale si apre sulla scia di quanto visto nella seconda metà del primo quarto. Italia molle, poco reattiva e inconcludente davanti. Il Montenegro fa quello che vuole e allunga addirittura sul +17 (29-12). Una piccola reazione delle azzurre c’è, l’Italia infatti accorcia 29-18 ma è solamente un fuoco di paglia visto che Jovanovic e compagne riallungano e chiudono il primo tempo con tredici punti di vantaggio (35-22).

TERZO QUARTO – Zivkovic e Spreiafico con due belle giocate aprono il secondo tempo. Ma Montenegro riesce a contenere la reazione dell’Italia che in attacco continua a fare tantissima fatica e non riesce a far svoltare una pessima serata. Anche Zandalasini non riesce a marcare la differenza, fa zero su due dalla lunetta, e contribuisce al pessimo momento offensivo delle ragazze di Lardo. Negli ultimi minuti del terzo quarto l’affondo montenegrino che di fatto chiude i giochi: prima Lekovic e dopo Vucetic fissano il punteggio sul 48-31.

QUARTO QUARTO – Ad inizio dell’ultimo quarto la solita Jovanovic piazza una tripla straordinaria e chiude a tripla mandata la partita con il momentaneo +19. L’Italia non ci crede più: l’ultima ad arrendersi è Francesca Pan che piazza sette punti filati e riporta l’Italia a -15 a cinque minuti dal termine. Le azzurre non riescono a trovare continuità davanti e non mettono paura al Montenegro: Lekovic e compagne vincono senza particolari patemi e chiudono la partita con il punteggio finale di 63-49.