Slovenia-Danimarca, Hojlund in gol: sesta rete in sei presenze (VIDEO)

di Redazione 18

Ci pensa Rasmus Hojlund a risolvere i problemi alla Danimarca che non ha certo iniziato bene questo percorso di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Dopo la sconfitta col Kazakistan e la vittoria sofferta sull’Irlanda del nord, la Danimarca è passata in svantaggio con la Slovenia con Sporar (25′). A fine primo tempo però è arrivata la risposta del bomber dell’Atalanta, autore del sesto gol in altrettante apparizioni con la maglia della nazionale. Su cross di Hojbjerg, Hojlund si è fatto trovare pronto e da due passi ha depositato in rete.