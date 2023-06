Basket femminile, Europei 2023: tabellone e accoppiamenti ottavi di finale

Ecco il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi di finale degli Europei 2023 di basket femminile. Innanzitutto, occorre specificare che non si tratta di veri e propri ottavi di finale, ma piuttosto di una sorta di spareggio per l’accesso ai quarti di finale. Infatti, solo la prima classificata di ciascun girone accede ai quarti, mentre le seconde e le terze si sfidano per raggiungerle. Le partite si terranno tra lunedì 19 (le due riguardanti i gironi A e B, impegnati a Tel Aviv) e martedì 20 giugno (le due riguardanti i gironi C e D, impegnati a Lubiana): ecco quindi come sono strutturati gli incroci.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

IL REGOLAMENTO

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

2° gruppo A vs 3° gruppo B

3° gruppo A vs 2° gruppo B

2° gruppo C vs 3° gruppo D

3° gruppo C vs 2° gruppo D