Serie B 2023/2024: ecco tutte le squadre al via

Anche se la stagione calcistica si è appena conclusa, è già tempo di iniziare a pensare alla prossima e come prima cosa c’è da studiare la line-up del prossimo campionato di Serie B 2023/2024. Dalla Serie A sono retrocesse Sampdoria e Cremonese, mentre dalla Serie C sono state promosse Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana. Tutte grandi piazze pronte a darsi battaglia per provare a conquistare la promozione in Serie A o quantomeno per riuscire a mantenere una categoria nella quale militano formazioni del calibro di Parma, Palermo, Venezia, Sudtirol, Pisa e Reggina. Ecco tutte le squadre che prenderanno parte al campionato di Serie B 2023/2024.

LE SQUADRE DELLA SERIE B 2023/2024

Ascoli

Bari

Catanzaro

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese

Feralpisalò

Foggia/Lecco

Modena

Palermo

Parma

Pisa

Reggiana

Reggina

Sampdoria

Spezia

Sudtirol

Ternana

Venezia