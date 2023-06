Juventus, Bonucci pronto a restare? Il difensore posta lo stemma bianconero sui social

Leonardo Bonucci sembra pronto a spazzare via tutte le voci e i dubbi, indicando la sua permanenza alla Juventus come unico scenario possibile. Messaggio criptico quello del difensore sui social, con una storia Instagram che vede Bonucci postare lo stemma della Juventus accompagnato da un punto. Un punto che sembra escludere qualsiasi altra opzione che non sia quella di rimanere a Torino a vestire ancora la maglia della Vecchia Signora per un’altra stagione.

La storia Instagram di Bonucci