Basket, Europei femminili 2023: impresa della Lettonia sulla Spagna. Belgio a valanga su Israele

Si è conclusa la prima giornata degli Europei di basket femminili 2023, che ha visto putroppo la sconfitta dell’Italia, beffata per 58-61 dalla Repubblica Ceca nel Gruppo B. Domani le Azzurre saranno chiamate già obbligatoriamente a vincere contro l’Israele, in un match certamente alla portata contro una squadra che all’esordio ha subito una netta e sonora lezione dal Belgio che nel 108-59 finale ha messo a segno anche il nuovo record di assist in una singola partita, ben 37. Nel Gruppo A arriva l’incredibile impresa della Lettonia, che sconfigge una delle favorite per il titolo, la Spagna, per 67-63 grazie ai 17 punti di Kitija Laksa. Il Montenegro ha superato la Grecia 74-69 con una prestazione di squadra intelligente, guidata da una super doppia doppia di Dragana Zivkovic e dal contributo di Natasha Mack.

Delusione per la Slovenia, che dopo un ottimo iniziato ha subito l’incredibile rimonta della Gran Bretagna nel Gruppo C. Sotto 29-11, le britanniche sono arrivate alla vittoria per 76-61 dietro una splendida doppia-doppia di 15 punti e 14 board di Kristine Anigwe, mentre Holly Winterburn si è distinta con 15 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Teja Oblak è stato sfortunata a perdere con 25 punti, miglior realizzatrice di questa giornata. Nell’altra partita del girone, la Francia ha battuto la Germania 58-50 rovinando il ritorno degli avversari nella competizione dopo 11 anni di pausa. Valeriane Vukosavljevic ha guidato le sue con 11 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.

Nel Gruppo D vittoria per l’Ungheria, che dopo tre 3/4 di gra molto equilibrati ha premuto sull’acceleratore mettendo a segno un parziale di 21 punti a 1 dal 55-55 verso l’89-67 finale. Nel frattempo, la Serbia ha iniziato positivamente la difesa del suo amato titolo superando la Turchia 71-63. Yvonne Anderson ha segnato la vittoria con 17 punti e 5 assist, mentre Teaira McCowan ha segnato la Turchia con 12 punti.